وكالة الطاقة الدولية: روسيا خسرت أوروبا كأكبر عميل لها "إلى الأبد"

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في مؤتمر للطاقة، اليوم الثلاثاء، إن روسيا خسرت أوروبا كأكبر عميل لها في مجال الطاقة "إلى الأبد".

وأشار فاتح بيرول لرويترز، إلى أن الوكالة تتوقع تقلص إنتاج الخام الروسي بنحو مليوني برميل من النفط يوميا بنهاية الربع الأول من العام المقبل.

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وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت أن يهبط إنتاج النفط الروسي إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2023، بعد نفاذ حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا.

وأضافت الوكالة الكائنة في باريس في تقريرها الشهري عن النفط، الشهر الماضي، أن التحرك لحرمان موسكو من الإيرادات سيؤدي إلى مزيد من عدم اليقين لأسواق النفط وسيضيف مزيدا من الضغوط على الأسعار، بما فيها أسعار الديزل.

وبحسب الوكالة "الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية وحظر الخدمات البحرية سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد".