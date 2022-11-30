أسعار النفط تصعد لليوم الثالث وسط ترقب لقرار أوبك+

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، بعد أن أشارت بيانات القطاع إلى سحب كبير في مخزونات الخام الأميركية ووسط ترقب المستثمرين لاجتماع أوبك+ الذي سيعقد نهاية هذا الأسبوع.

صعد خام برنت صوب 84 دولاراً للبرميل، فيما يتجه غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 79 دولاراً، بعد أن أضاف 2.5٪ خلال الجلستين السابقتين، بحسب "بلومبرغ".

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وأفاد معهد البترول الأميركي الممول من القطاع أن المخزونات تراجعت بنحو 8 ملايين برميل الأسبوع الماضي. وسوف تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا اجتماعاً عبر الإنترنت في الرابع من ديسمبر. وبينما يتوقع بعض مراقبي السوق أن يخفض التحالف العرض لمواجهة ضعف السوق، يتساءل آخرون الآن عما إذا كان تغيير الخطة يشير إلى مزيد من التقلب المباشر لمستويات الإنتاج.

ويأتي هذا الاجتماع قبل يوم من الموعد النهائي لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تدفقات الخام الروسي، على الرغم من عدم وضع الحد الأقصى للأسعار في صيغته النهائية بعد.

تراجع النفط الخام بنحو 9٪ هذا الشهر، وسط مخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى استنزاف الطلب على الطاقة، حيث تشير مقاييس السوق المراقبة على نطاق واسع إلى وفرة المعروض على المدى القريب. ويتتبع التجار أيضاً الأحداث في الصين جراء انتشار كوفيد، حيث تدفع بكين لمزيد من التطعيمات بين كبار السن، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها حاسمة لإعادة فتح الاقتصاد في نهاية المطاف بعد موجة من الاحتجاجات في عطلة نهاية الأسبوع على سياسة البلاد الصارمة "صفر كوفيد".

وسلطت البيانات الواردة من الصين، اليوم الأربعاء، الضوء على التحديات الاقتصادية، حيث أظهرت الأرقام تقلص نشاط المصانع والخدمات بشكل أكبر في نوفمبر، حيث أدى عدد قياسي من حالات كوفيد إلى فرض قيود على الحركة على نطاق واسع.