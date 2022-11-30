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المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
نفط وغاز

المستشار الألماني يرحب بصفقة غاز مع قطر كخطوة نحو أمن الطاقة

وقعتها قطر للطاقة وكونوكو فيليبس لتصدير مليوني طن من الغاز سنوياً إلى ألمانيا

برلين - رويترز
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رحب المستشار الألماني أولاف شولتس، بصفقة جديدة للغاز الطبيعي المسال مع قطر، باعتبارها "لبنة" في أمن الطاقة ببلاده، وإشارة إلى أن برلين لديها العديد من البلدان المختلفة للجوء إليها من أجل الإمدادات.

ووقعت شركة قطر للطاقة وكونوكو فيليبس اتفاقيتي بيع وشراء لتصدير مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى ألمانيا لمدة 15 عاما على الأقل بدءا من عام 2026، وذلك مع سعي برلين إلى شراكات جديدة في مجال الطاقة بعد انخفاض واردات الغاز من روسيا.

وقال شولتس في إفادة صحافية يوم الثلاثاء: "أنا واثق جدا من أن هذه لبنة مهمة أخرى في منزل اكتمل بناؤه بالفعل إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن المشكلات العالمية يجب ألا تجعل الدول تزيد الحواجز التجارية.

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وأضاف شولتس، الذي كان يقف بجوار مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ورؤساء منظمات أخرى، أن ألمانيا لم تستبعد عرضا لتزويد بولندا بوحدات دفاع جوي باتريوت التي قد ترسلها وارسو إلى أوكرانيا.

وأكد شولتس أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن قضايا تضمنت احتمال إرسال دبابات جيبارد إلى أوكرانيا.

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