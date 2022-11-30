انخفاض مخزونات الخام الأميركية 7.9 مليون برميل خلال أسبوع

ذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي، يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت المصادر، إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 7.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر تشرين الثاني.

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وزادت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4 ملايين برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

إلى ذلك، قلصت أسعار النفط مكاسبها، يوم الثلاثاء، بعد أن طغت شائعات بأن مجموعة أوبك بلس ستخفض الإنتاج، على المخاوف من احتجاجات في الشوارع على قيود "كوفيد-19" الصارمة في الصين، أكبر مستورد للخام بالعالم.

ورغم تقليص المكاسب الصباحية فإن العقود الآجلة لخام برنت حافظت على ارتفاعها بنحو 85 سنتا أو 1.02%، لتلامس 84 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي 1.24 دولار إلى 78.46 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين القياسيين، اللذين بلغا أدنى مستوياتهما منذ 10 أشهر الأسبوع الماضي، ثلاثة انخفاضات أسبوعية متتالية.