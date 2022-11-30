العراق يخطط لزيادة تصدير النفط بمعدل 250 ألف برميل يومياً في 2023

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤول كبير في شركة تصدير النفط العراقية "سومو"، قوله يوم الثلاثاء، إن الشركة لديها خطة لزيادة معدل التصدير اليومي للنفط بمقدار 250 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2023 ليصل معدل التصدير إلى 3.6 مليون برميل يوميا.

وأضاف معاون المدير العام للشركة وممثل العراق في منظمة أوبك، محمد سعدون محسن، أن معدل التصدير اليومي يبلغ حاليا 3.35 مليون برميل يوميا.

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وكانت "سومو" أكدت في وقت سابق أن قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج لم يقلل صادرات العراق النفطية.

وفيما تحدثت عن الاجتماع المقبل للمجموعة والتوقعات بشأنه، رجحت أن تكون الأسعار في العام المقبل ما بين 85-95 دولاراً على أقل تقدير.

وقال محسن لوكالة الأنباء العراقية، السبت الماضي، إن "قرار "أوبك بلس" بتقليل الإنتاج بمعدل مليوني برميل يومياً كان له دور مهم في استقرار الأسواق العالمية والتخفيض شمل جميع الدول بمعدلات متفاوتة وحسب كمية إنتاجها".

وأوضح أن "أوبك بلس تنتج يومياً 43 مليون برميل ونسبة ما ينتجه العراق 11% منها، وبالتالي هي نفس نسبة التخفيض بقرار تقليل الإنتاج بمعدل مليوني برميل".

وأشار محسن إلى أن "العراق لم يُقلل صادراته بموجب هذا التخفيض بل قلل الإنتاج الداخلي واستثمر ارتفاع الأسعار باستقرار المعدل التصديري وهي استراتيجية نجحت بتحقيق إيرادات مالية عالية".