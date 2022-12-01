أسعار الغاز تعاود الصعود في أوروبا.. موجة البرد تهدد بزيادة الطلب

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع قدوم موجة من الطقس البارد، التي ستعزز الطلب وتختبر استعداد المنطقة لفصل الشتاء وسط تقييد الإمدادات.

ارتفعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة تصل إلى 5.2٪ وهو أعلى مستوى منذ 13 أكتوبر. كما صعدت العقود الآجلة لأقرب تسليم في هولندا، وهي المعيار الأوروبي، بنسبة 4.5٪ عند 153 يورو لكل ميغاوات / ساعة بحلول 8:25 صباحًا في أمستردام.

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ومن المرجح أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا هذا الشهر بعد نوفمبر المعتدل نسبيًا، وقد تكون الظروف أكثر برودة من المتوسط​​، وفقًا لـ Maxar Technologies و Marex.

قد يجعل الشتاء القاسي القارة أكثر عرضة لأي ضغوط أخرى في الإمدادات، بعد أن قطعت روسيا معظم تدفقات الغاز عبر الأنابيب خلال الصيف. وساعد الغاز الطبيعي المسال في تجديد الشحنات المفقودة وملء الخزانات، لكن المخزونات بدأت في الانخفاض.

وأسعار الغاز في أوروبا أعلى بأربعة أضعاف من المعتاد في هذا الوقت من العام، مما يغذي التضخم ويضر بالاقتصادات.

تحاول أوروبا تسريع بناء البنية التحتية لاستقبال المزيد من الغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن يكون لدى ألمانيا أول محطات استيراد جاهزة هذا الشهر. لكن، إذا ضربت موجة برد آسيا أيضًا، فقد يرتفع الطلب في المنطقة ويزيد المنافسة على الشحنات، مما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار.

في الوقت الحالي، كانت شهية الصين للغاز الطبيعي المسال محدودة وسط اقتصاد فاتر، كما أن الأسعار الدولية المرتفعة تجعل الشحنات أقل جاذبية. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 22٪ حتى أكتوبر، وفق "بلومبرغ".