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حقل نفط (istock)
حقل نفط. (istock)
أسعار النفط

أسعار النفط ترتفع بفعل قلة المعروض والتفاؤل بتعافي الطلب من الصين

العقود الآجلة لخام برنت تصعد إلى 87.02 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت
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صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، مدعومة بمؤشرات على قلة المعروض وبتفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 87.02 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.2% إلى 80.71 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

مسح: إنتاج أوبك يتراجع 710 آلاف برميل يومياً في نوفمبر بعد تعهدات الخفض طاقة أوبك بلس مسح: إنتاج أوبك يتراجع 710 آلاف برميل يومياً في نوفمبر بعد تعهدات الخفض

وأعلنت مدينتا قوانغتشو وتشونغشينغ الصينيتان أمس الأربعاء تخفيف قيود مكافحة "كوفيد-19"، بعد يوم من اشتباكات بين محتجين في قوانغتشو الواقعة في جنوب لبلاد والشرطة وسط سلسلة احتجاجات على أشد قيود لمكافحة كورونا في العالم.

لكن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين كشف الأربعاء، أن نشاط الشركات انكمش أكثر في نوفمبر، مما يثير مخاوف بشأن العام المقبل.

ومن المتوقع أن يظل المعروض من النفط الخام محدودا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بنحو 13 مليون برميل، وهو أكبر مستوى منذ عام 2019 في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، لكن إنتاج الخام الأميركي تجاوز 12 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، أمس الأربعاء، إن قرار مجموعة أوبك بلس عقد اجتماعها في الرابع من ديسمبر عبر الإنترنت، يشير إلى انخفاض احتمال تغيير السياسة، الأمر الذي حد من مكاسب النفط.

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