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صورة تعبيرية عن أسعار الغاز في أوروبا (iStock)
صورة تعبيرية عن أسعار الغاز في أوروبا. (iStock)
نفط وغاز

الاتحاد الأوروبي يدافع عن اقتراح سقف أسعار الغاز بعد انتقادات من الأعضاء

أكد أن الدول الأعضاء ستتفاوض بشأن التعديلات المحتملة للاقتراح

بروكسل - رويترز
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دافعت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، عن اقتراح التكتل وضع حد أقصى لأسعار الغاز، وقالت إن الدول ستتفاوض بشأن التعديلات المحتملة للاقتراح، بعد رد فعل عنيف من بعض الأعضاء.

وبعد شهور من المناوشات بين دول الاتحاد الأوروبي، بسبب خلافات على ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لتكاليف الطاقة، اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي وضع حد أقصى للسعر يتم تطبيقه في أول شهر يلي تجاوز سعر منصة تجارة الغاز "تايتل ترانسفير فاسيليتي" 275 يورو لكل ميجاواط/ساعة لمدة أسبوعين ويزيد 58 يورو على السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام.

ولاقى اقتراح الاتحاد الأوروبي انتقادات من دول مؤيدة لفرض حد أقصى لسعر الغاز لخفض فواتير الطاقة المرتفعة للمواطنين، إذ وصف وزير الطاقة البولندي الاقتراح بأنه "مزحة" وألمح محللون إلى أنه مصمم بمعايير صارمة لدرجة أنه لن يتم استخدامه أبدا.

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وقالت سيمسون خلال فعالية استضافتها صحيفة بوليتيكو في بروكسل، يوم الأربعاء: "لم يكن هذا هدفنا.. اقتراح شيء لن يتم تفعيله أبدا".

وارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي هذا العام مع خفض روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وسيناقش دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي الاقتراح يوم غد الجمعة، بهدف التفاوض على نسخة نهائية من أجل اجتماع وزراء الطاقة للموافقة عليها في اجتماع طارئ يوم 13 ديسمبر.

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