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نفط العراق
نفط العراق (صورة تعبيرية)
اقتصاد العراق

صادرات النفط العراقية تحقق متوسطاً عند 3.329 مليون ب/ي في نوفمبر

بمتوسط سعر 82.417 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم الخميس، إن صادرات العراق من النفط بلغت 3.329 مليون برميل يومياً في نوفمبر.

وأضافت أن متوسط سعر الخام بلغ 82.417 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤول كبير في شركة تصدير النفط العراقية "سومو"، قوله يوم الثلاثاء، إن الشركة لديها خطة لزيادة معدل التصدير اليومي للنفط بمقدار 250 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من العام 2023، ليصل معدل التصدير إلى 3.6 مليون برميل يومياً.

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وكان معاون المدير العام للشركة وممثل العراق في منظمة أوبك، محمد سعدون محسن، ذكر أن معدل التصدير اليومي يبلغ حالياً 3.35 مليون برميل يومياً.

وكانت "سومو" أكدت في وقت سابق أن قرار أوبك+ بخفض الإنتاج لم يقلل صادرات العراق النفطية.

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