نيجيريا تتوقع تحسنا كبيرا في إنتاج النفط بنهاية الربع الأول من 2023
بعد هبوط الإنتاج دون المليون برميل يوميا في أغسطس
قال مستشار الأمن القومي النيجيري، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع تحسنا كبيرا في إنتاج النفط قبل نهاية الربع الأول من عام 2023، في ظل تكثيف الحكومة للجهود الأمنية في دلتا النيجر.
وهبط إنتاج البلاد من النفط لما دون المليون برميل يوميا في أغسطس/آب، ليسجل أدنى مستوى في عدة سنوات، بسبب زيادة سرقات النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب، الأمر الذي أجبر بعض الشركات على تقليص الإنتاج أو وقفه.
إلا أن مستشار الأمن القومي باباجانا مونجونو قال للصحفيين، إن الأجهزة الأمنية كثفت جهودها لتحسين الوضع الأمني بالتعاون مع وزارات أخرى.
وقال: "نأمل في حدوث تحسن كبير في إنتاج النفط قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل"، دون الإدلاء بأي تفاصيل.
وتبلغ حصة إنتاج نيجيريا المتفق عليها ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) 1.8 مليون برميل يوميا، إلا أن إنتاجها أقل من هذا بكثير، مما حرمها الاستفادة من الطفرة التي شهدتها أسعار النفط هذا العام.
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