نفط وغاز
رئيس مؤسسة البترول الكويتية: سوق النفط تشهد توازنا نسبيا
هناك إمدادات جيدة في السوق
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قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح إنه يبدو أن المستويات الحالية للإمدادات في سوق النفط جيدة.
وأضاف الناصر في مؤتمر بروما: "بناء على ما أجمعه من عملائنا، الوضع جيد حاليا... وسوق النفط في توازن نسبي في هذه المرحلة".
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وتابع "من وجهة نظرنا، هناك إمدادات جيدة في السوق"، وفق وكالة رويترز.
تراجعت العقود الآجلة للنفط 1.5% في تعاملات متقلبة، الجمعة، قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) يوم الأحد وفرض الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي يوم الاثنين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 85.57 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار أو 1.5%، إلى 79.98 دولار عند التسوية.
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