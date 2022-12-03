رئيس مؤسسة البترول الكويتية: سوق النفط تشهد توازنا نسبيا

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح إنه يبدو أن المستويات الحالية للإمدادات في سوق النفط جيدة.

وأضاف الناصر في مؤتمر بروما: "بناء على ما أجمعه من عملائنا، الوضع جيد حاليا... وسوق النفط في توازن نسبي في هذه المرحلة".

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وتابع "من وجهة نظرنا، هناك إمدادات جيدة في السوق"، وفق وكالة رويترز.

تراجعت العقود الآجلة للنفط 1.5% في تعاملات متقلبة، الجمعة، قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) يوم الأحد وفرض الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 85.57 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار أو 1.5%، إلى 79.98 دولار عند التسوية.