روسيا: فرض سقف سعري للنفط يتعارض مع مبادئ السوق الحرة

قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن السقف الذي فرضته واشنطن وشركاؤها على سعر النفط الروسي يعني عمليا "إعادة صياغة" للمبادئ الأساسية للسوق الحرة.

وأوضحت السفارة في بيان أن "الاختلالات الحالية في أسواق الطاقة نابعة من تصرفاتهم الخاطئة، وعلى رأس ذلك فرض العقوبات على روسيا، وحظر واردات الطاقة من بلدنا".

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وأضافت أن "الغرب يحاول حل المشاكل التي أثارها هو نفسه بشكل متهور. نشهد في الواقع إعادة صياغة للمبادئ الأساسية للأسواق الحرة"، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن اتفاق الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيقلص إيرادات موسكو بشدة، وسيساعد على استقرار أسعار الطاقة العالمية "مما يدعم الاقتصادات الناشئة حول العالم".

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق، الجمعة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان مشترك.

يأتي ذلك فيما قالت الخزانة الأميركية إن وضع سقف لسعر النفط الروسي يحقق هدفنا في تقييد مصدر الدخل الأساسي لبوتين.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقا نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعرا أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها الجمعة، ما سمح أولاً باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا.

وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ، الاثنين، مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.