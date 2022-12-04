وزير النفط الكويتي: قرارات"أوبك +" تستند إلى معطيات سوق النفط وتضمن استقراره

قال وزير النفط الكويتي بدر الملا، اليوم الأحد، إن قرارات تحالف "أوبك+" تستند إلى معطيات السوق النفطية وتضمن استقراره.

وأضاف الوزير أن مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيراته على معدل تنامي الطلب على النفط "تستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

مادة اعلانية

قررت مجموعة "أوبك بلس" التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأحد، بينما تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.

فيما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله اليوم الأحد، إن قرار تحالف أوبك+ بالإبقاء على المستويات الحالية للإنتاج يتناسب مع تقلبات السوق.

قال الوزير في تصريحات عقب اجتماع الأحد إن أوبك+ ستظل يقظة للغاية لأي مستجدات تتعلق بأساسيات السوق، مضيفا أن القرار أبقى على حصة الجزائر من إنتاج الخام عند 1.007 مليون برميل يوميا.

ووفق بيان تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه؛ أعاد تحالف "أوبك+" في نهاية اجتماع اليوم الأحد، التأكيد على قراراته السابقة بما في ذلك تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر.

وذكر البيان أنه تم تكرار التأكيد على أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ "أوبك بلس".