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منشأة طاقة تابعة لأرامكو السعودية (فرانس برس)
منشأة طاقة تابعة لأرامكو السعودية (فرانس برس)
أسعار النفط

السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في يناير

ليصبح بعلاوة 3.25 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان

دبي - العربية.نت
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قالت شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط اليوم الاثنين، إن السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه إلى آسيا لشهر يناير/كانون الثاني إلى 3.25 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

ويقل السعر 2.2 دولار للبرميل عن أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر/كانون الأول.

وحددت أكبر دولة مصدرة للنفط سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بانخفاض 0.10 دولار للبرميل عن خام برنت في يناير/كانون الثاني، أي ما يقل 1.8 دولار عن سعره في ديسمبر/كانون الأول، وفق رويترز.

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ولم يتغير سعر البيع الرسمي إلى الولايات المتحدة عنه في الشهر الماضي عند 6.35 دولار فوق مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت لشهر يناير/كانون الثاني.

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