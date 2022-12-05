أسعار النفط
السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في يناير
ليصبح بعلاوة 3.25 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط اليوم الاثنين، إن السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه إلى آسيا لشهر يناير/كانون الثاني إلى 3.25 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.
ويقل السعر 2.2 دولار للبرميل عن أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر/كانون الأول.
مادة اعلانية
وحددت أكبر دولة مصدرة للنفط سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بانخفاض 0.10 دولار للبرميل عن خام برنت في يناير/كانون الثاني، أي ما يقل 1.8 دولار عن سعره في ديسمبر/كانون الأول، وفق رويترز.
ولم يتغير سعر البيع الرسمي إلى الولايات المتحدة عنه في الشهر الماضي عند 6.35 دولار فوق مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت لشهر يناير/كانون الثاني.
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية