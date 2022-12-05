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نفط غاز روسيا مناسبة ( فرانس برس )
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اقتصاد روسيا

الكرملين: لن نعترف بقرار فرض سقف على سعر النفط الروسي

روسيا: العقوبات ضد موسكو تضر الأوروبيين

دبي - العربية.نت
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن موسكو تجهز ردا على قيام الغرب بفرض سقف على سعر النفط الروسي.

وأضاف أن روسيا لن تعترف بقرار فرض سقف على سعر النفط الروسي.

وأكد أن العقوبات ضد موسكو تضر الأوروبيين.

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بدأ اليوم الاثنين سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرا مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.

وستقوم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا بفرض تطبيق السقف السعري الذي يأتي بالإضافة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر والتعهدات المماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.

ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان وذلك فقط إذا تم شراء الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل.

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