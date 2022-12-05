الكرملين: لن نعترف بقرار فرض سقف على سعر النفط الروسي
روسيا: العقوبات ضد موسكو تضر الأوروبيين
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن موسكو تجهز ردا على قيام الغرب بفرض سقف على سعر النفط الروسي.
وأضاف أن روسيا لن تعترف بقرار فرض سقف على سعر النفط الروسي.
وأكد أن العقوبات ضد موسكو تضر الأوروبيين.
بدأ اليوم الاثنين سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرا مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
وستقوم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا بفرض تطبيق السقف السعري الذي يأتي بالإضافة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر والتعهدات المماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.
ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان وذلك فقط إذا تم شراء الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل.
-
وزير الصناعة السعودي يعلن تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمارالشركة ستشارك القطاع الخاص في استثمار الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات الاستراتيجية والنوعية اقتصاد
-
عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات شهرية في تاريخها بـ 31 مليار درهمبعد تنفيذ أكثر من 11 ألف صفقة عقارية في نوفمبر الأسواق العقارية
-
الإمارات وأوكرانيا تعتزمان بدء مفاوضات حول اتفاقية تجارة ثنائيةمن المتوقع إبرامها بحلول منتصف العام المقبل اقتصاد