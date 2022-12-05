اليابان تبدأ تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي

قالت الحكومة اليابانية إنها بدأت تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي، اعتبارا من اليوم الاثنين، لكنها أوضحت أنه سيتم استثناء النفط الخام المستورد من مصنع "سخالين-2" في روسيا.

يأتي القرار في أعقاب اتفاق بين مجموعة الدول السبع وأستراليا، يوم الجمعة، لوضع حد لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل، في أحدث تحرك لفرض عقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

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وأوضحت الحكومة اليابانية في بيان، أن استبعاد النفط الخام من مشروع "سخالين -2" في أقصى شرق روسيا، والذي تمتلك فيه شركات الطاقة اليابانية حصصا بعد خروج شركة شل، تقرر "في ضوء أمن الطاقة في اليابان".

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من الإجراءات بشأن المنتجات البترولية الروسية، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها في الخامس من فبراير 2023.

وكانت الحكومة الروسية، أكدت أمس الأحد، أنها لن تتعامل بسقف سعر للنفط حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج.

وقالت: "سنضع آليات لحظر إمدادات النفط للدول التي تعتمد سقفا للسعر".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "تاس"، نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن موسكو لن تقبل سقف 60 دولاراً للبرميل لنفطها الخام الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي.

وكان هذا أول رد فعل للكرملين بعد أن قرر دبلوماسيون أوروبيون تحديد سقف لسعر بيع النفط الروسي مساء الجمعة بعد مفاوضات مطولة.