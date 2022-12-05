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حقل البيضاء النفطي نفط ليبيا
حقل البيضاء النفطي في ليبيا
اقتصاد ليبيا

ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز

ليبيا تدعو شركات النفط العالمية إلى استئناف عملها

دبي - العربية.نت
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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، شركات النفط العالمية إلى استئناف عملها في ليبيا.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها اليوم الاثنين، إنها رفعت "حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز"، وتدعو شركات النفط العالمية التي أبرمت عقودا مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا، وفق رويترز.

ووقعت حكومة عبد الحميد الدبيبة اتفاقا مبدئيا للتنقيب عن الطاقة مع تركيا في أكتوبر/تشرين الأول، وهو اتفاق يرفضه البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له ويدعم حكومة أخرى.

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