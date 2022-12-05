وزير الطاقة الجزائري: قرار "أوبك+" يتناسب مع تقلبات السوق
أكد أن التحالف سيظل يقظاً لأي مستجدات تتعلق بأساسيات السوق
قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إن قرار تحالف "أوبك+" الإبقاء على المستويات الحالية للإنتاج، يتناسب مع تقلبات السوق.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عرقاب قوله عقب اجتماع الأحد، إن "أوبك+" سيظل يقظا للغاية لأي مستجدات تتعلق بأساسيات السوق، مضيفا أن القرار أبقى على حصة الجزائر من إنتاج الخام عند 1.007 مليون برميل يوميا.
من جهته، قال وزير النفط الكويتي بدر الملا، يوم الأحد، إن قرارات تحالف "أوبك+" تستند إلى معطيات السوق النفطية وتضمن استقراره.
وأضاف الوزير الكويتي، أن مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيراته على معدل تنامي الطلب على النفط "تستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وكان "أوبك+" قرر التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعه، أمس الأحد، بينما تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.
ووفق بيان تلقى موقع "العربية نت"، نسخة منه؛ أعاد تحالف "أوبك+" في نهاية اجتماع الأحد، التأكيد على قراراته السابقة بما في ذلك تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر.
-
روسيا تؤكد أنها لن تتعامل بسقف سعر للنفط حتى لو اضطرت لخفض الإنتاجوافق الاتحاد الأوروبي على مستوى الأسعار بعد مفاوضات طويلة قصص اقتصادية
-
ماكرون: باريس وواشنطن اتفقتا على حل مشكلات الدعم الأميركيقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن، خلال زيارته مؤخرا إلى واشنطن على "حل" المشكلات الناجمة عن تشريعات أميركية ... اقتصاد
-
رئيسة المفوضية الأوروبية: قانون خفض التضخم الأميركي يقود لمنافسة غير عادلةقالت إنه يؤدي لتعطيل السوق العالمية اقتصاد