إدارة معلومات الطاقة الأميركية تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 بمقدار 160 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا.

وتركت الإدارة، في توقعاتها الشهرية، تقديراتها لنمو الطلب على الخام لعام 2022 دون تغيير، وفق رويترز.

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وخفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في تقرير شهر نوفمبر، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022، بنحو 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا.

وتعتبر عملية خفض التوقعات التي أعلنت عنها "أوبك" للمرة الخامسة منذ شهر أبريل الماضي.

وتوقعت "أوبك"، في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم الاثنين، أن يصل نمو الطلب على النفط في 2023، إلى 2.2 مليون برميل يوميا.

وقالت المنظمة إن أبرز العوامل وراء خفض توقعاتها سياسة "صفر كوفيد" التي تطبقها الصين، والأوضاع الجيوسياسية عالميا، وضعف النشاط الاقتصادي.

ولفتت "أوبك" إلى أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة صعبة من الضبابية في الربع الأخير من 2022.

وقالت المنظمة إن المعروض النفطي من خارج المنظمة سينمو خلال 2022، بنحو 1.9 مليون برميل يوميا، و1.5 مليون برميل يوميا في عام 2023.