اقتصاد السودان
السودان يُثبت أسعار البنزين لشهر ديسمبر ويخفض الديزل إلى هذه المستويات
الديزل انخفض إلى 600 جنيه
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قالت وزارة الطاقة والنفط في السودان اليوم الثلاثاء، إنها قررت خفض أسعار الجازولين "الديزل" لشهر ديسمبر/كانون الأول لتصل إلى 600 جنيه سوداني للتر من 720 جنيها الشهر الماضي.
وأضافت أنها قررت الإبقاء على أسعار البنزين دون تغيير عند سعر 620 جنيها للتر.
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وكانت وزارة الطاقة والنفط، قد أعلنت في 10 نوفمبر 2022، عن رفع سعر البنزين إلى 620 جنيها سودانيا (1.07 دولار) للتر من 522 جنيها، كما رفعت سعر الديزل من 672 جنيها سودانيا إلى 720 جنيها.
كان جهاز الإحصاء في السودان ذكر أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 102.6% في أكتوبر/تشرين الأول من 107%، في سبتمبر/أيلول.
كانت أرقام التضخم السنوي في السودان قد تراجعت إلى 107% في سبتمبر/أيلول، من 117.42% في أغسطس/ آب.
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