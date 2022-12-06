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الطاقة المتجددة

توقعات بتضاعف الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة عالميا خلال 5 سنوات

زيادة بمقدار 2400 غيغاواط

دبي - العربية.نت
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توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تتضاعف الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة العالمية على مدى السنوات الخمسة المقبلة.

وفي تقريرها السنوي عن آفاق مصادر الطاقة المتجددة، توقعت الوكالة، أن تنمو الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة عالميا بمقدار 2400 غيغاواط، وهو ما يوازي القدرة الإنتاجية الحالية للصين.

وتشكل التوقعات الأخيرة زيادة بـ30% عن توقعات الوكالة العام الماضي، وذلك بسبب زيادة التوجه نحو الطاقة المتجددة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

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كانت وكالة الطاقة الدولية، قالت إن التقدم العالمي نحو تحقيق كفاءة الطاقة تسارع هذا العام نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والاختلالات في إمدادات الوقود، إلا أنه لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ.

ودعت الوكالة، ومقرها باريس، الحكومات لإعطاء الأولوية للجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني ووسائل النقل، إذ إنه لا يمكن تلبية طموحات تقليل الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة من خلال التركيز فقط على التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.

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