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توقف ضخ جزء من النفط الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا
النفط الروسي
نفط وغاز

موسكو تبحث الرد على قرار مجموعة الـ 7 تحديد سقف للنفط الروسي

روسيا قد تخفض إنتاج النفط قليلا

دبي - العربية.نت
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أفادت وكالة "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء، أن موسكو تبحث الرد على قرار مجموعة الـ 7 تحديد سقف للنفط الروسي.

كانت وكالات أنباء روسية نقلت عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الثلاثاء، إن آلية روسيا لحظر مبيعات النفط الخاضعة لسقف سعري فرضته بلدان غربية من المنتظر تفعيلها قبل نهاية العام.

ونقلت وكالة ريا عن نوفاك قوله للصحفيين "نجهز قرارنا". وأضافت أنه عند سؤاله إن كان سيجري تفعيل الآلية بنهاية العام رد قائلا "نعم. أنا متأكد من ذلك".

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وفي وقت سابق من اليوم قال نوفاك إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلا.

وبدأت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل أو أقل.

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