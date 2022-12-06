نوفاك: روسيا قد تخفض إنتاج النفط قليلا بعد تحديد السقف السعري

نقلت وكالة تاس الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الثلاثاء، إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلا.

وأضاف أن روسيا تحدث تغييرات في سلاسل الإمداد الخاصة بها ردا على فرض الدول الأوروبية حدا أقصى لأسعار النفط الروسي.

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وبدأت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل أو أقل.