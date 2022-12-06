اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
اقتصاد روسيا

نوفاك: روسيا قد تخفض إنتاج النفط قليلا بعد تحديد السقف السعري

بدأت 27 دولة تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل

موسكو – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت وكالة تاس الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الثلاثاء، إن بلاده قد تخفض إنتاج النفط قليلا.

وأضاف أن روسيا تحدث تغييرات في سلاسل الإمداد الخاصة بها ردا على فرض الدول الأوروبية حدا أقصى لأسعار النفط الروسي.

وبدأت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

"المركزي" الأسترالي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقد  أسواق المال الفائدة "المركزي" الأسترالي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقد 

ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل أو أقل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لأول مرة منذ 7 أشهر.. اكتمال نصاب حكومة تصريف الأعمال في لبنان لأول مرة منذ 7 أشهر.. اكتمال نصاب حكومة تصريف الأعمال في لبنان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط