"بتروناس" الماليزية توقع اتفاقاً لاستكشاف النفط غير التقليدي في أبوظبي

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك" وشركة النفط والغاز الوطنية الماليزية "بتروناس" اتفاقية امتياز للمنطقة البرية "رقم 1" في أبوظبي، وتعد أول اتفاقية لترسية امتياز للنفط غير التقليدي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وبموجب شروط الاتفاقية، التي تمتد لـ6 أعوام، ستحتفظ "بتروناس" بحصة 100% في حقوق تشغيل الامتياز، لاستكشاف وتقييم الموارد غير التقليدية في "المنطقة البرية رقم 1" والتي تغطي مساحة تزيد على 2000 كيلومتر مربع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

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وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك الدكتور سلطان الجابر: "إن التعاون مع بتروناس من خلال هذه الاتفاقية التاريخية لامتياز نفط غير تقليدي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات ومملكة ماليزيا، كما تؤكد مكانة الدولة كونها وجهة استثمارية مفضلة وموثوقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف: "إن أدنوك مستمرة في الاستغلال الأمثل والمسؤول للموارد الهيدروكربونية الغنية في أبوظبي للمساهمة في نمو وتطور الاقتصاد المحلي ودعم أمن الطاقة العالمي، ونحن نتطلع إلى التعاون مع بتروناس للاستفادة الكاملة من موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخراج في المنطقة البرية رقم 1".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "بتروناس" تنجكو محمد توفيق: "إن ترسية هذا الامتياز يشكل تطوراً مهماً بالنسبة لشركة بتروناس، ونحن سعداء بشراكتنا المثمرة مع أدنوك والتي تستند على العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين دولة الإمارات وماليزيا".

وبعد مرحلة تقييم ناجحة يمكن للشركاء إبرام اتفاقية امتياز إنتاج تسري لمدة 30 عاماً تبدأ من تاريخ ترسية الامتياز الأول على شركة " بتروناس " ويكون لــ "أدنوك" خيار الاحتفاظ بحصة 50% في امتياز الإنتاج.. فيما تتيح منطقة الامتياز مزيداً من فرص خلق وتعزيز القيمة المحلية لدولة الإمارات طوال مدة الامتياز.

ووفق الاتفاقية ستساهم " بتروناس " مالياً في مشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد الضخم الذي تنفذه "أدنوك" والذي وفَر بالفعل بيانات دقيقة عن منطقة الامتياز بجانب استفادتها من البيانات والمعلومات التي وفرها المشروع بشأن منطقة الامتياز.

وتقدر موارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخراج في أبوظبي بنحو 22 مليار برميل من النفط الخام الخفيف والحلو، مقارنة بصنف "مربان" خام النفط القياسي لإنتاج "أدنوك" من النفط منخفض الكربون، فيما تمتلك هذه الموارد التي جرى التحقق منها بشكل مستقل قدرات إنتاجية تقارن بأكبر الموارد غير التقليدية في أميركا الشمالية من حيث الإنتاج.