دعوة لاستغلال قطاع البتروكيماويات في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري

افتتح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، الدورة السادسة عشرة من منتدى جيبكا السنوي المنعقد هذا الأسبوع في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر في الرياض، بحضور المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري وبدر الملا وزير النفط الكويتي.

وفي كلمته الافتتاحية لفعاليات منتدى جيبكا السنوي، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن دول الخليج العربي هي أرض الفرص والطموحات ومنبع الإرادة والعزيمة مؤكداً على دور المواهب المحلية الشابة في بناء المستقبل المستدام الذي تنشده شعوب المنطقة.

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ومن جانبهم أجمع المتحدثون على أن المنطقة في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها مواردها وبنيتها التحتية المتقدمة وخبراتها التكنولوجية من أجل قيادة الطريق نحو مستقبل مزدهر وأكثر استدامة، مشيرين إلى أنه يجب على الصناعة الكيماوية بصفتها عامل تمكين رئيسي لهذا التحول، أن تتبنى فرص التكامل مع صناعة النفط والغاز والتعاون عبر سلسلة القيمة للوصول إلى تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري، ما يتطلب حلولاً جديدة وتضافر الجهود وتطوير الإجراءات لتحقيق التكامل عبر سلاسل القيمة وتطوير اللوائح والمعايير التي تدعم عمليات إعادة التدوير.

وأكد المهندس عبد الرحمن الفقيه، رئيس مجلس إدارة جيبكا والرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك، على نجاح الصناعة الكيماوية بالتغلب على كل التحديات التي تواجهها باستمرار.

وشدد الفقية على أهمية تضافر الجهود والعمل من أجل تحويل هذه التحديات إلى فرص، بما يمكن دول مجلس التعاون الخليجي من بناء مستقبل مستدام.

وبدوره، قال أمين ناصر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، في كلمته الرئيسية: “تحتاج صناعة الكيماويات إلى تعزيز وتسريع جهود الابتكار لتطوير مواد أكثر فعالية واستدامة وبتكاليف منخفضة. فإن إنشاء مراكز للمواد المتقدمة هنا في المملكة يمكن أن يعزز ويكمل البرامج الحالية ويدفع حدود الابتكار إلى آفاق جدية من خلال التعاون العالمي ".

وتحدث الدكتور مارتن بروديرمولر، رئيس المجلس التنفيذي لشركة باسف ورئيس مجلس الصناعة الكيماوية الأوروبية، عن رحلة تحول شركة باسف إلى مستقبل محايد للكربون.

وبهذا الإطار، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا": "لقد حددت الصناعة الكيماوية لنفسها هدفاً طموحاً للوصول إلى الصافي الصفري بحلول عام 2050، مع الاستمرار في توفير احتياجات العالم المتنامية. لن تكون هذه مهمة سهلة، ولكن صناعة الكيماويات في الخليج العربي بوضع جيد يسمح لها بالاستفادة من التحول إلى الطاقة النظيفة وتنمية استثماراتها في الاقتصاد الدائري وتطوير تقنيات استخدام الهيدروجين". وأكد السعدون أن المضي في هذا المسار يتطلب من القطاعين العام والخاص العمل على تحقيق الابتكار التكنولوجي ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة معدلات إعادة التدوير إلى أعلى مستوياتها.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى جيبكا السنوي لهاذا العام تستضيفه شركة سابك تحت شعار "الكيماويات لتحقيق مستقبل مستدام"، يتخلل المنتدى ايضا يومي 7 و 8 ديسمبر ندوة حوارية خاصة تحت عنوان "تحقيق طموحات دائرية البلاستيك" بهدف تسليط الضوء على جهود صناعة البلاستيك في تمكين مستقبل أكثر استدامة ودائرية. كما انطلقت يوم أمس أعمال الدورة الأولى من منتدى جيبكا للشباب، تحت شعار "للشباب ومن الشباب" وسيختتم أعماله بالتزامن مع منتدى جيبكا السنوي.