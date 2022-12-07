"روسنفت" تكشف عن خسائر تقارب مليار دولار ناتجة عن نقل أصول في ألمانيا

كشفت شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت"، عن خسائر تقارب مليار دولار ناجمة عن نقل أصول في ألمانيا.

كانت شركة "روسنفت"، قالت إن مصادرة وحدتها الألمانية غير قانوني وإنها ستدرس جميع الإجراءات لحماية ملكية الأصول.

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يأتي ذلك، بعد أن سيطرت الحكومة الألمانية على أصول روسنفت، بما في ذلك 3 مصافي نفط، حيث تحركت برلين لتولي سيطرة شاملة على صناعة الطاقة لديها لتأمين الإمدادات وإنهاء عقود من الاعتماد العميق على موسكو.

وقالت روسنفت إن الخطوة ترقى إلى مصادرة أصول الأسهم التي استثمرت فيها 4.6 مليار يورو (4.6 مليار دولار) لطاقة التكرير، وفقاً لبيان للشركة.