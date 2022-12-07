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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية.
نفط وغاز

مخزونات الخام الأميركية تتراجع 6.4 مليون برميل في أسبوع

ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير

دبي - العربية.نت
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ذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأميركي، الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر.

وزادت مخزونات البنزين بنحو 5.9 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.6 ملايين برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

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وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 بمقدار 160 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا.

وتركت الإدارة، في توقعاتها الشهرية، تقديراتها لنمو الطلب على الخام لعام 2022 دون تغيير، وفق رويترز.

وتراجعت أسعار النفط في نهاية تعاملات متقلبة الثلاثاء، إذ طغى أثر صعود الدولار الأميركي والضبابية الاقتصادية على تأثير وضع سقف لأسعار النفط الروسي وتوقعات زيادة الطلب في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 3.33 دولار أو 4.03%، إلى 79.35 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الأمركي 2.68 دولار أو 3.48%، إلى 74.25 دولار للبرميل.

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