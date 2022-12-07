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محطة لإنتاج وقود الهيدروجين الأخضر (تعبيرية)
محطة لإنتاج وقود الهيدروجين الأخضر (تعبيرية)
الطاقة المتجددة

مصر توقع 7 مذكرات تفاهم لدراسات مشروعات الهيدروجين الأخضر

الحكومة كانت قد وقعت 16 مذكرة تفاهم في وقت سابق تتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر

دبي - العربية.نت
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قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إن مصر وقعت 7 مذكرات تفاهم مع شركات محلية ودولية بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف البيان أن الحكومة كانت قد وقعت في وقت سابق 16 مذكرة تفاهم تتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر تتركز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجرى تحويل تسع منها إلى اتفاقيات إطارية الشهر الماضي، وفق رويترز.

والشهر الماضي، وقعت الحكومة المصرية، على إعلاني النوايا المشترك للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال مع الحكومة الألمانية.

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وأكدت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان، أن إعلان النوايا الخاص بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة، والتعاون من أجل تحقيق أهداف اتفاقية باريس المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأوضح البيان أن إعلان النوايا الخاص بالتعاون في مجال تصدير الغاز المسال يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بكلا البلدين في مجال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي المسال.

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