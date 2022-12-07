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نفط وغاز

مضاعفة صادرات الغاز المسال الأميركية إلى بريطانيا في 2023

بموجب اتفاقية تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط الروسي

دبي - العربية.نت
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وقعت الولايات المتحدة اتفاقية شراكة مع بريطانيا، تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط الروسي وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.

وبحسب الاتفاقية، تخطط أميركا، لتصدير ما لا يقل عن 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام المقبل عبر محطات بريطانية، وهي ضعف حجم الصادرات الأميركية لبريطانيا في العام الماضي.

ويهدف الاتفاق إلى تجديد مخزون الغاز الطبيعي المسال في القارة الأوروبية وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

الكرملين: نبحث خيارات مختلفة للرد على وضع سقف لسعر النفط الروسي طاقة اقتصاد روسيا الكرملين: نبحث خيارات مختلفة للرد على وضع سقف لسعر النفط الروسي

إلى ذلك، ذكرت صحيفة فيدوموستي، اليوم الأربعاء،‭ ‬أن روسيا تدرس ثلاثة خيارات، منها حظر مبيعات النفط لبعض الدول ووضع حد أقصى للخصم الذي ستبيع به خامها، وذلك لمواجهة سقف السعر الذي فرضته القوى الغربية على النفط الروسي.

ودخل الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولارا للبرميل، الذي وضعته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، حيز التنفيذ يوم الاثنين، في محاولة لتقليص قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.

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