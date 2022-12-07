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عاجل: وزير الطاقة: إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية في السعودية

أكد أن التعاون مع الصين ساهم في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه سيتم إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية في السعودية لتعزيز التعاون بقطاع الطاقة.

ويقوم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أن التعاون مع الصين ساهم في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي.

ولفت إلى أن الرياض وبكين ستعملان على تعزيز التعاون بشأن سلاسل إمداد الطاقة.

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