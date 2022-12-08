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منصة نفط تابعة لـ أدنوك
منصة نفط تابعة لـ أدنوك
نفط وغاز

"أدنوك" الإماراتية تخفض سعر بيع خام مربان لشهر يناير

حددت أكبر خصم بين سعري الخامين الخفيف والمتوسط

سنغافورة - رويترز
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تباينت أسعار خامات النفط القياسية في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، مع صعود خامي عمان ودبي، بينما تراجع خام مربان لأدنى مستوى في 8 أشهر.

وخفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الخميس، سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي لشهر يناير إلى 90.90 دولار للبرميل، مقابل 93.53 دولار في ديسمبر.

كما حددت أدنوك سعر خام زاكوم العلوي المتوسط لشهر يناير بخصم قدره 5.20 دولار للبرميل مقابل مربان الخفيف، في أكبر خصم بين الخامين.

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وقال تاجر مقيم في سنغافورة: "ربما ترغب أدنوك في الحفاظ على قدرتها التنافسية في ما يتعلق بالنفط، نظرا للتوقعات بوصول المزيد من الخام الروسي، خاصة خام الأورال الذي يتمتع بجودة مماثلة لزاكوم العلوي، إلى آسيا".

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