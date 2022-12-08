نفط وغاز
"أدنوك" الإماراتية تخفض سعر بيع خام مربان لشهر يناير
حددت أكبر خصم بين سعري الخامين الخفيف والمتوسط
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تباينت أسعار خامات النفط القياسية في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، مع صعود خامي عمان ودبي، بينما تراجع خام مربان لأدنى مستوى في 8 أشهر.
وخفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الخميس، سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي لشهر يناير إلى 90.90 دولار للبرميل، مقابل 93.53 دولار في ديسمبر.
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كما حددت أدنوك سعر خام زاكوم العلوي المتوسط لشهر يناير بخصم قدره 5.20 دولار للبرميل مقابل مربان الخفيف، في أكبر خصم بين الخامين.
وقال تاجر مقيم في سنغافورة: "ربما ترغب أدنوك في الحفاظ على قدرتها التنافسية في ما يتعلق بالنفط، نظرا للتوقعات بوصول المزيد من الخام الروسي، خاصة خام الأورال الذي يتمتع بجودة مماثلة لزاكوم العلوي، إلى آسيا".
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