"أدنوك" الإماراتية تخفض سعر بيع خام مربان لشهر يناير

تباينت أسعار خامات النفط القياسية في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، مع صعود خامي عمان ودبي، بينما تراجع خام مربان لأدنى مستوى في 8 أشهر.

وخفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الخميس، سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي لشهر يناير إلى 90.90 دولار للبرميل، مقابل 93.53 دولار في ديسمبر.

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كما حددت أدنوك سعر خام زاكوم العلوي المتوسط لشهر يناير بخصم قدره 5.20 دولار للبرميل مقابل مربان الخفيف، في أكبر خصم بين الخامين.

وقال تاجر مقيم في سنغافورة: "ربما ترغب أدنوك في الحفاظ على قدرتها التنافسية في ما يتعلق بالنفط، نظرا للتوقعات بوصول المزيد من الخام الروسي، خاصة خام الأورال الذي يتمتع بجودة مماثلة لزاكوم العلوي، إلى آسيا".