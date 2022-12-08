أسعار النفط ترتفع بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها في 2022

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها هذا العام، إذ ارتفع الإنتاج ومخزونات البنزين في الولايات المتحدة في الوقت الذي نمت فيه المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي لضعف الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا، بما يعادل 0.8%، إلى 77.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا، أو 1%، إلى 72.70 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".

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وكان برنت قد هبط، أمس الأربعاء، عند التسوية إلى أقل من أدنى مستوى إغلاق مسجل هذا العام، والذي لامسه في اليوم الأول من عام 2022، في حين تراجع الخام الأميركي إلى مستوى منخفض جديد هو الأقل خلال عام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن إنتاج الخام الأميركي ارتفع إلى 12.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

وبينما تراجعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مما فاقم المخاوف حيال تراجع الطلب.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات البنزين نمت 5.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 219.1 مليون برميل، وتضخم مخزون نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 6.2 مليون برميل.

لكن بيانات أظهرت أن الاقتصاد الياباني تقلص بشكل أقل من المتوقع في الربع الثالث ساعدت على ارتفاع أسعار النفط.

كما ساعد تخفيف قيود كوفيد-19 في الصين، وهي من أكبر مستهلكي الخام في العالم، في استقرار أسعار النفط.

في غضون ذلك، قال مسؤول في وزارة الخزانة البريطانية، إن مسؤولين من دول غربية يجرون محادثات مع نظرائهم الأتراك للتوصل إلى حل لطوابير انتظار ناقلات النفط قبالة تركيا.

جاء ذلك بعد أن فرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قيودا جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية في الخامس من ديسمبر.

ولا تزال 20 ناقلة نفط على الأقل تواجه مزيدا من التأخير في العبور من مواني روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط مع تسابق الشركات المشغلة للامتثال لقواعد تأمين جديدة أقرتها تركيا هذا الشهر.