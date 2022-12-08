افتتاح منجم فحم جديد في بريطانيا لأول مرة منذ 30 عاماً

أعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر لافتتاح أول منجم للفحم منذ 30 عاما، بعد عام من محاولات بريطانية لإقناع العالم بالتخلي عن الفحم كمصدر للطاقة خلال اجتماعات COP26 في غلاسكو.

ووافقت الحكومة على افتتاح منجم WHITEHEAVEN في منطقة Cumbria في الشمال الغربي للبلاد والتي تضم منطقة بحيرات مدرجة في قائمة التراث العالمي ما من شأنه أن يثير احتجاجات منظمات بيئية.

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وقدرت لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة أن ينتج المنجم انبعاثات بـ 9 ملايين طن من انبعاثات الاحتباس الحراري كل عام.

مع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا وبريطانيا تزايد الطلب على الفحم لتشغيل محطات الكهرباء بهدف توفير استهلاك الغاز الطبيعي الذي كان يتم استخدامه لتوليد الكهرباء.