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سفن نقل النفط
سفن نقل النفط
نفط وغاز

الخزانة الأميركية: تحديد سقف لسعر النفط الروسي لا يتطلب فحص الناقلات بالمياه التركية

ناقلات النفط لا تزال تتكدس في المضائق التركية

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي لا يتطلب فحص السفن التي تمر عبر مياه تركيا.

ولا تزال أزمة مرور ناقلات النفط عبر المضائق التركية من البحر الأسود مستمرة، حيث فشلت المفاوضات في التوصل إلى حل لمطالب تركيا بالتأمين على جميع السفن المارة من المضائق، بعد فرض العقوبات على الخام الروسي.

وتوجد حاليا 26 ناقلة تحمل أكثر من 23 مليون برميل نفط من كازاخستان غير قادرة على عبور مضيقي البوسفور والدردنيل.

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وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت السلطات التركية أنه سيتعين على الناقلات المارة عبر مضائقها تقديم وثائق ثبوتية من شركات التأمين الخاصة بها، تؤكد أنها مغطاة لتتمكن من الإبحار في المضائق. وجاءت هذه الخطوة رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا والتي تحظر التأمين على السفن إذا كان النفط الذي تحمله يزيد سعره عن 60 دولاراً للبرميل.

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