إنتاج النفط العراقي يتراجع إلى 4.43 مليون برميل يومياً في نوفمبر

أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو" اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس، أن العراق أنتج 4.43 مليون برميل يوميا من النفط الخام في نوفمبر/تشرين الثاني بانخفاض 221 ألفا عن أكتوبر/تشرين الأول.

وتوضح هذه الأرقام أن إنتاج العراق من الخام يتماشى مع حصته بموجب اتفاق أوبك+ لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

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وبذلك يكون إنتاج العراق النفطي في نوفمبر/تشرين الثاني تراجع 220 ألف برميل يوميا عنه في أكتوبر/تشرين الأول.

وتظهر البيانات أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تقليص العراق استهلاكه المحلي من الخام 92 ألف برميل يوميا والصادرات 63 ألفا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير النفط العراقي حينها إحسان عبد الجبار، إن بلاده ستلتزم بحصتها ضمن اتفاق أوبك+ بالتحكم في الاستهلاك المحلي من النفط للحفاظ على قدرات التصدير.