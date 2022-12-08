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صادرات النفط العراقي
صادرات النفط العراقي
نفط وغاز

إنتاج النفط العراقي يتراجع إلى 4.43 مليون برميل يومياً في نوفمبر

متماشياً مع حصته في أوبك+

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو" اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس، أن العراق أنتج 4.43 مليون برميل يوميا من النفط الخام في نوفمبر/تشرين الثاني بانخفاض 221 ألفا عن أكتوبر/تشرين الأول.

وتوضح هذه الأرقام أن إنتاج العراق من الخام يتماشى مع حصته بموجب اتفاق أوبك+ لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وبذلك يكون إنتاج العراق النفطي في نوفمبر/تشرين الثاني تراجع 220 ألف برميل يوميا عنه في أكتوبر/تشرين الأول.

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وتظهر البيانات أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تقليص العراق استهلاكه المحلي من الخام 92 ألف برميل يوميا والصادرات 63 ألفا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير النفط العراقي حينها إحسان عبد الجبار، إن بلاده ستلتزم بحصتها ضمن اتفاق أوبك+ بالتحكم في الاستهلاك المحلي من النفط للحفاظ على قدرات التصدير.

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