الكويت تخفض أسعار الخام المتجه إلى آسيا في يناير 2023

أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الجمعة، أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعهما لآسيا في يناير مقارنة بالشهر السابق.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر يناير عند 2.1 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان/دبي، بانخفاض 1.10 دولار عن الشهر السابق.

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كما قلصت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز إلى 6.50 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي، بانخفاض خمسة سنتات عن الشهر السابق.

إلى ذلك، انتعشت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ أدى إغلاق خط أنابيب رئيسي لنقل الخام من كندا إلى الولايات المتحدة إلى تعطيل الإمدادات، لكن الأسعار ظلت بالقرب من المستويات المتدنية المسجلة في ديسمبر 2021، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.74 دولار للبرميل بارتفاع 59 سنتا، أو 0.8%، بعد أن هبطت 1.3% أمس الخميس.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتا، بما يعادل 1%، إلى 72.14 دولار للبرميل، بعد أن سجل انخفاضا 0.8% عند التسوية في الجلسة السابقة.