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US President Biden and his aides urged Saudi Arabia to produce more oil, simply because he wanted it to, in order to lower gasoline prices in advance of the elections next month, without any consideration of the interests of Saudi Arabia and other oil exporting nations. (File photo: Reuters)
براميل نفطية - الدولار الأميركي (صورة تعبيرية)
نفط وغاز

النفط ينخفض 10% في أكبر خسائر أسبوعية منذ أشهر

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 76.10 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت
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انخفضت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات متقلبة بجلسة الجمعة مع تسجيل الخامين القياسيين أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة شهور وسط مخاوف متنامية من الركود محت أثر القلق بشأن الإمدادات في أعقاب بيانات ضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا إلى 71.02 دولار للبرميل عند التسوية، مسجلا أدنى مستوى في 2022. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 76.10 دولار للبرميل عند التسوية.

وقال روبرت يوجر المحلل لدى ميزوهو: "أي مخاوف بشأن العرض أصبحت ثانوية بالنسبة للمخاوف بشأن الاقتصاد"، وفق رويترز.

النفط يتجه نحو خسائر أسبوعية ثقيلة مع هيمنة مخاوف الطلب طاقة أسعار النفط النفط يتجه نحو خسائر أسبوعية ثقيلة مع هيمنة مخاوف الطلب

كانت أسعار النفط قد حصلت على بعض الدعم وارتفعت أكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده، أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم، قد تخفض الإنتاج ردا على فرض سقف لسعر صادراتها من الخام.

ومع ذلك، أدى ارتفاع أعلى بقليل من المتوقع في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني وأخبار عن إعادة التشغيل الجزئي لخط أنابيب كيستون إلى تراجع مكاسب الخام ودفع الخامان القياسيان إلى الانخفاض أكثر من دولار للبرميل.

وأُغلق خط كيستون في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تسرب 14000 برميل نفط في كانساس.

وسجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية بنحو 10% لكل منها، في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية للخام الأميركي منذ أوائل أغسطس/ آب ولبرنت منذ أبريل/ نيسان.

وفي الصين، قال خبراء اقتصاد إن ارتفاع عدد إصابات كورونا سيضعف على الأرجح النمو الاقتصادي خلال الأشهر القليلة المقبلة، على الرغم من تخفيف بعض القيود، مما يؤدي إلى انتعاش ولكن في وقت لاحق في عام 2023.

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