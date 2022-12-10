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حقل كاريش للغاز في البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان (فرانس برس)
حقل كاريش للغاز في البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان
نفط وغاز

لبنان يمدد الموعد النهائي لجولة التراخيص الثانية للتنقيب عن الطاقة

حتى 30 يونيو 2023

دبي - العربية.نت
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قال مستشار لوزير الطاقة اللبناني، إن لبنان مدد الموعد النهائي لتقديم طلبات للمشاركة في الجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز لجميع مناطق الامتياز الثمانية المعروضة حتى 30 يونيو/ حزيران 2023، وفق رويترز.

وفي الشهر الماضي، وقعت إسرائيل اتفاقا مبدئيا مع شركتي توتال إنرجيز وإيني، يتيح لهما البدء في التنقيب عن الغاز الطبيعي في إطار اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأبرم القادة اللبنانيون والإسرائيليون في أكتوبر الماضي اتفاق ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية. وانصب التركيز في الاتفاق على تسوية نزاع حول حقل غاز محتمل في القطاع التاسع (البلوك 9) البحري اللبناني، الذي يمتد إلى المياه الإسرائيلية. وتشغل توتال إنرجيز القطاع وتبلغ حصتها 60%، في حين تبلغ حصة إيني 40%.

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