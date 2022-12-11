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برميل نفط
برميل نفط (صورة تعبيرية)
نفط وغاز

أكبر منتجي النفط في العالم.. هذا ترتيب السعودية!

السعودية في المرتبة الثانية عالميا بإنتاج مليون برميل يوميا

دبي - العربية.نت
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تعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، حيث أنتجت حوالي 16.6 مليون برميل من النفط في المتوسط يومياً في عام 2021.

فيما تحتل المملكة العربية السعودية وروسيا المرتبتين الثانية والثالثة، على التوالي، حيث بإنتاج حوالي 11 و10.9 مليون برميل يومياً من النفط على الترتيب، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة بريتيش بتروليوم.

وأنتج البلدان الثلاثة الأولى نفطاً أكثر من الدول السبع الأدنى في العشر الأوائل مجتمعين.

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واحتلت كندا المرتبة الرابعة، وفقاً للرسم البياني الذي أعدته شركة "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت"، بإنتاج 5.4 مليون برميل يومياً، يليها "العراق (4.1 مليون برميل)، والصين (4 ملايين برميل يوميا)، والإمارات (3.7 مليون برميل)، وإيران (3.6 مليون برميل يومياً).

أكبر منتجي النفط عالميا
أكبر منتجي النفط عالميا

وتكمل الدول العشر الأولى البرازيل بثلاثة ملايين برميل يوميا والكويت بـ 2.7 مليون برميل.

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