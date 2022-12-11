أكبر منتجي النفط في العالم.. هذا ترتيب السعودية!

تعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، حيث أنتجت حوالي 16.6 مليون برميل من النفط في المتوسط يومياً في عام 2021.

فيما تحتل المملكة العربية السعودية وروسيا المرتبتين الثانية والثالثة، على التوالي، حيث بإنتاج حوالي 11 و10.9 مليون برميل يومياً من النفط على الترتيب، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة بريتيش بتروليوم.

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وأنتج البلدان الثلاثة الأولى نفطاً أكثر من الدول السبع الأدنى في العشر الأوائل مجتمعين.

واحتلت كندا المرتبة الرابعة، وفقاً للرسم البياني الذي أعدته شركة "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت"، بإنتاج 5.4 مليون برميل يومياً، يليها "العراق (4.1 مليون برميل)، والصين (4 ملايين برميل يوميا)، والإمارات (3.7 مليون برميل)، وإيران (3.6 مليون برميل يومياً).

وتكمل الدول العشر الأولى البرازيل بثلاثة ملايين برميل يوميا والكويت بـ 2.7 مليون برميل.