اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق ناقلات النفط.. يدٌ على نبض الاقتصاد العالمي
ناقلة نفط
نفط وغاز

هيئة تركية: 4 ناقلات نفط ستعبر مضيق إسطنبول الاثنين

تحمل نحو 475 ألف طن من النفط

إسطنبول – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية، اليوم الأحد، أن أربع ناقلات تحمل نحو 475 ألف طن من النفط قدمت خطابات التأمين اللازمة وفقا للوائح، وستعبر مضيق إسطنبول في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وتسبب إجراء تركي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع الشهر الحالي في تأخر مرور الناقلات. ويتطلب الإجراء أن تقدم الناقلات دليلا على التعاقد على تأمين يغطي مدة عبورها مضيق البوسفور أو عند توقفها في الموانئ التركية.

وقالت الهيئة في بيان إنها أبعدت خمس ناقلات نفط من المياه الإقليمية للبلاد عبر مضيق الدردنيل، إذ إنها لم تتمكن من تقديم خطابات تأكيد التأمين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خيانة ملكية.. هاري وميغان في مرمى الانتقادات بسبب الوثائقي المثير للجدل خيانة ملكية.. هاري وميغان في مرمى الانتقادات بسبب الوثائقي المثير للجدل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط