هيئة تركية: 4 ناقلات نفط ستعبر مضيق إسطنبول الاثنين

أعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية، اليوم الأحد، أن أربع ناقلات تحمل نحو 475 ألف طن من النفط قدمت خطابات التأمين اللازمة وفقا للوائح، وستعبر مضيق إسطنبول في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وتسبب إجراء تركي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع الشهر الحالي في تأخر مرور الناقلات. ويتطلب الإجراء أن تقدم الناقلات دليلا على التعاقد على تأمين يغطي مدة عبورها مضيق البوسفور أو عند توقفها في الموانئ التركية.

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وقالت الهيئة في بيان إنها أبعدت خمس ناقلات نفط من المياه الإقليمية للبلاد عبر مضيق الدردنيل، إذ إنها لم تتمكن من تقديم خطابات تأكيد التأمين.