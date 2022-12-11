"أرامكو" و"الكويتية لنفط الخليج" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز
حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة
وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.
ويعد توقيع المذكرة إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس 2022م، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.
ويأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في دوله الكويت في 27 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 24 ديسمبر 2019م، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
يذكر أن حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين الشقيقين.
-
كيف يحقق الاقتصاد السعودي نمواً مرتفعاً مع كبح للتضخم؟نما بنسبة 8.8% في الربع الثالث 2022 جرس الإغلاق
-
هيئة السوق السعودية تعلن تعديلات قواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق الماليةلاستطلاع مرئيات العموم أسواق المال
-
وزير المياه والزراعة السعودي: لدينا مشاريع أقرت بـ145 مليار ريالقال إن القطاع الخاص يوفر 65% من المياه المحلاة اقتصاد