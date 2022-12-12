توتال إنرجيز: ملتزمون ببدء التنقيب عن الغاز في لبنان العام المقبل

قالت توتال إنرجيز، اليوم الاثنين، إنها ستعمل على بدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في البلوك رقم 9 في لبنان، اعتباراً من العام المقبل، مضيفة أنها ستختار على الأرجح المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من العام 2023.

وأضافت الشركة في بيان: "قُدمت طلبيات للموردين من أجل المعدات المطلوبة".

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توصلت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة في أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن مصير حقل الغاز، مع دخول اتفاقية حدودية بحرية مع إسرائيل حيز التنفيذ.