نفط وغاز
توتال إنرجيز: ملتزمون ببدء التنقيب عن الغاز في لبنان العام المقبل
ستختار على الأرجح المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من 2023
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قالت توتال إنرجيز، اليوم الاثنين، إنها ستعمل على بدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري في البلوك رقم 9 في لبنان، اعتباراً من العام المقبل، مضيفة أنها ستختار على الأرجح المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من العام 2023.
وأضافت الشركة في بيان: "قُدمت طلبيات للموردين من أجل المعدات المطلوبة".
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توصلت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة في أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن مصير حقل الغاز، مع دخول اتفاقية حدودية بحرية مع إسرائيل حيز التنفيذ.
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