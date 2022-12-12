المفوضية الأوروبية: مازلنا نواجه عجزاً بإمدادات الغاز في عام 2023

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه يجب تحويل الشراء المشترك للغاز إلى واقع بعد فشل روسيا في ابتزاز أوروبا بسلاح الغاز.

وأضافت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى الشراء المشترك للغاز لضبط الأسعار، مشيرة إلى أنه سيتم تأمين الكميات المطلوبة من الغاز المسال.

مادة اعلانية

اقرأ المزيد: قبل بداية الشتاء رسميا.. أوروبا تبدأ استهلاك مخزونات الغاز مع اشتداد برودة الجو

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواجه عجزا في إمدادات الغاز خلال عام 2023.

وفي تصريحات سابقة قالت فون دير لاين، إن روسيا مهتمة باستخدام الغاز كسلاح، حتى إذا كان يعني ذلك تدميره بدلا من بيعه، وذلك ضمن ردها على العقوبات الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكانت موسكو قد قطعت إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام، ردا على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين "نرى روسيا تحرق الغاز بدلا من بيعه".

وأضافت أن السلوك الروسي "يحدث نقصا في أسواق الطاقة عالميا ويتسبب في ارتفاع الأسعار".

وقالت "ولكن أفضل رد لنا على هذا الوضع هو تسريع الانتقال لأشكال نظيفة من الطاقة"، موضحة "هذه هي الإجابة الوحيدة لأزمتي الطاقة والمناخ" كما أنها تقدم فرصا كبيرة للمناطق الأخرى.

ولذلك سوف تستثمر أوروبا ما لا يقل عن 4 مليارات يورو (4.1 مليار دولار) في الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين على مدار الخمسة أعوام المقبلة. وقالت فون دير لاين إن ذلك سوف يطلق أيضا استثمارات خاصة ضخمة.