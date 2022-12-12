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نفط كازاخستان
حقل نفط في كازاخستان.
نفط وغاز

كازاخستان تخفض توقعاتها لإنتاج النفط في 2022 إلى 85 مليون طن

قالت إن الإنتاج قد يتجاوز 90 مليون طن العام المقبل

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية، اليوم الاثنين، أن إنتاج البلاد من النفط في العام الجاري، بلغ 85 مليون طن، أي أقل من توقع سابق يتراوح بين 85.5 مليون طن إلى 85.7 مليون طن.

وقالت الوزارة إن الإنتاج قد يتجاوز 90 مليون طن العام المقبل، حسبما نقلت "رويترز".

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي لنقل النفط الخام بين كندا والولايات المتحدة، في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض الإنتاج ردا على فرض الغرب حدا أقصى لأسعار صادرات النفط الروسية.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا أو 1.1% إلى 76.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71.92 دولار للبرميل بارتفاع 90 سنتا أو 1.3%.

وقالت شركة "تي سي إنرجي" الكندية، يوم الأحد، إنها لم تحدد بعد سبب تسرب النفط من خط أنابيب كيستون الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، بينما لم تقدم أيضا جدولا زمنيا لموعد استئناف تشغيل خط الأنابيب.

ويعتبر خط كيستون الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 622 ألف برميل يوميا، شريانا مهما لنقل الخام الكندي الثقيل من ألبرتا إلى مصافي التكرير في الغرب الأوسط الأميركي وساحل الخليج وللتصدير.

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