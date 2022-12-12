"كهرباء ومياه دبي" تنفذ 93% من المرحلة الرابعة بمحطة العوير

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 93% من مشروع المرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير (المحطة H) بقدرة 829 ميغاوات وباستثمارات إجمالية تتجاوز 1.1 مليار درهم، وسترفع هذه المرحلة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمجمع العوير للطاقة لتصل إلى 2,825 ميغاوات ضمن درجة حرارة تبلغ 50 درجة مئوية ورطوبة نسبية تبلغ 30%.

وبدأت عمليات الاختبار والتدشين الرئيسية خلال الربع الأخير من العام الجاري، تمهيداً للتشغيل الكلي للمشروع خلال الربع الأول من عام 2023.

مادة اعلانية

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الهيئة للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي، حيث سيزيد من القدرة الإنتاجية الحالية للهيئة من الكهرباء والتي تبلغ 14,317 ميغاوات، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكر النائب التنفيذي للرئيس لقطاع إنتاج الطاقة والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس ناصر لوتاه، أن المحطة تتميز باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات التي تقلل من الانبعاثات إلى الحد الأدنى، مشيراً إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والجودة والكفاءة.

يشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه من خلال ائتلاف يضم "سيمنس للطاقة" و"السويدي باور". ويتضمن المشروع توريد وتركيب واختبار وتدشين ثلاثة توربينات غازية من "سيمنس" بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 829 ميغاوات. كما يشمل المشروع تركيب أجهزة ومعدات فرعية ومساعدة من إنتاج كبرى الشركات العالمية مثل ضواغط الغاز الطبيعي من شركة MAN)) الألمانية ومحطة لمعالجة الغاز الطبيعي من شركة (Petrogas) الهولندية، إضافة إلى مشاركة عدد من الشركات المحلية والإقليمية في المشروع.