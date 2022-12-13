"أوبك" تتوخى الحذر وتبقي توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام في عامي 2022 و2023 بعد خفضها عدة مرات، قائلة إنه في حين أن التباطؤ الاقتصادي "واضح تماما"، فإن هناك جانبا صعوديا محتملا يتمثل في تخفيف سياسة "صفر كوفيد" التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب على النفط في 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.3%، بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022. ولم يتغير التوقعان عن الشهر الماضي.

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وترى "أوبك" الآن سوقًا متوازنة بدقة في الربع الأول من عام 2023، بدلاً من العجز الذي أشارت إليه توقعاتها قبل شهر. وتأتي أحدث أرقام المجموعة في أعقاب تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 11% الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن ضعف استهلاك الوقود.

تتزايد الشكوك حول قدرة الصين على التخلي عن إجراءات مكافحة كوفيد، وهناك دلائل على أن السياسة النقدية المتشددة مستمرة في الولايات المتحدة. في غضون ذلك، لم تؤد العقوبات المفروضة حديثًا على صادرات النفط الروسية إلى إضعاف الإمدادات بشكل ملحوظ. توقعت منظمة أوبك أن الطلب العالمي على نفطها الخام في هذه الفترة سيكون 380 ألف برميل يوميا أقل مما كان متوقعا في السابق.

وقال قسم الأبحاث في أوبك ومقره فيينا في تقريره الشهري: "مع اقتراب عام 2022 من نهايته، أصبح تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الأخير بكل تداعياته بعيدة المدى واضحًا تمامًا". "من المتوقع أن يظل عام 2023 محاطًا بالعديد من أوجه عدم اليقين، مما يتطلب اليقظة والحذر."

نفذت أوبك وشركاؤها في "أوبك بلس" تخفيضا في الإنتاج بنحو 2 مليون برميل في اليوم، والذي تم الإعلان عنه في أكتوبر. قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص في مطلع الأسبوع إن اتفاقية "أوبك+" تعمل للحفاظ على توازن الأسواق العالمية.

يتم تداول أسعار النفط الآن دون 80 دولارًا للبرميل في لندن، مما يخفف من المكاسب الهائلة التي حققها المنتجون في وقت سابق من هذا العام. وقالت نيجيريا العضو في أوبك + إن المجموعة تريد إبقاء الأسعار أعلى من 90 دولارا.

وقررت مجموعة "أوبك بلس" التي تضم 23 دولة، بقيادة السعودية وروسيا، في وقت سابق من هذا الشهر الإبقاء على مستويات الإمدادات دون تغيير في أوائل عام 2023، مما يمنح المجموعة مزيدًا من الوقت لقياس تأثير تخفيضاتها. شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على استعداد التحالف للتدخل كلما لزم الأمر، وستجتمع لجنة وزارية مؤثرة مرة أخرى في فبراير، مع سلطة الدعوة إلى اجتماعات استثنائية لـ"أوبك +".

تقدر أوبك أن أعضائها الـ13 سيحتاجون إلى توفير 28.93 مليون برميل يوميًا في المتوسط في الربع الأول من عام 2023، أي أكثر بقليل من 28.83 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، وفقًا للتقرير.

وتتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، بمتوسط طلب يومي 101.77 مليون برميل، كما تتوقع زيادة الإمدادات من منافسيها بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا، يأتي حوالي 75% منها من الولايات المتحدة.