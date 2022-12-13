إنتاج النفط الصخري الأميركي يقفز إلى مستوى قياسي في يناير
إدارة معلومات الطاقة: من المقرر أن يرتفع بنحو 94500 برميل يومياً
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنه من المقرر أن يرتفع إنتاج النفط من مناطق الخام الصخري الكبرى في الولايات المتحدة، بنحو 94500 برميل يوميا إلى مستوى قياسي يبلغ 9.32 مليون برميل يوميا في يناير.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها عن الإنتاج، يوم الاثنين، أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في حوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو، أكبر حوض للنفط الصخري في الولايات المتحدة، بنحو 37 ألف برميل يوميا إلى 5.58 مليون برميل يوميا في يناير، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، حسبما نقلت "رويترز".
إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين، يوم الاثنين، بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات مع إغلاق خط أنابيب رئيسي بالولايات المتحدة وتهديدات روسيا بخفض الإنتاج، رغم ارتفاع توقعات الطلب على الوقود مع استمرار الصين في تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.89 دولار أو 2.48% إلى 77.99 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.15 دولار أو 3.03% إلى 73.17 دولار للبرميل.
وانخفض خام برنت وغرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021 وسط مخاوف من أن يؤثر الركود العالمي في الطلب على النفط.
وكانت شركة تي.سي إنرجي الكندية، قالت الأحد، إنها لم تحدد بعد سبب تسرب النفط من خط أنابيب كيستون الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، بينما لم تقدم أيضا جدولا زمنيا لموعد استئناف تشغيل خط الأنابيب.
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