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ناقلات النفط
ناقلة نفط.
نفط وغاز

تراجع تكدس ناقلات النفط في مضيق البوسفور

8 ناقلات تنتظر المرور في طريقها إلى البحر المتوسط

إسطنبول - رويترز 
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قالت وكالة تريبيكا للشحن إن عدد الناقلات التي تنتظر المرور عبر مضيق البوسفور في إسطنبول في طريقها إلى البحر المتوسط، انخفض إلى ثمان، اليوم الثلاثاء، من 13 أمس الاثنين، في تراجع آخر لتكدس الناقلات عند المضيق في الآونة الأخيرة.

وتسبب إجراء تركي ساري المفعول منذ بداية الشهر، في تعطل حركة الشحن.

ويتطلب الأمر من السفن تقديم إثبات التأمين طوال مدة العبور من مضيق البوسفور أو عند التوقف في المواني التركية.

وذكرت "تريبيكا"، أن خمس ناقلات ستتجه جنوبا عبر مضيق البوسفور في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وفي يوم الجمعة، كانت هناك 20 سفينة تنتظر في البحر الأسود للمرور عبر المضيق.

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وأفادت "تريبيكا"، بأنه من المقرر أن تمر ثماني ناقلات في مضيق الدردنيل الواقع إلى الجنوب من مضيق البوسفور اليوم الثلاثاء، بينما تنتظر ست تحديد موعدها.

وأوضحت "تريبيكا"، أن متوسط وقت انتظار الناقلات المتجهة جنوبا في مضيق البوسفور انخفض إلى ما بين 2.9 و3.4 يوم بانخفاض عما بين 3.8 و4.3 يوم أمس الاثنين، فيما بلغ متوسط وقت الانتظار ذروته فوق ستة أيام الأسبوع الماضي.

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