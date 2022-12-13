مفوضة الطاقة الأوروبية: الدول لديها وجهات نظر ومخاوف مختلفة بشأن تحديد سقف لسعر الغاز

قالت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، اليوم الثلاثاء، إن الدول لديها وجهات نظر ومخاوف مختلفة بشأن تحديد سقف لسعر الغاز.

وأضافت مفوضة الطاقة الأوروبية: "علينا أن نرى مدى استعداد الدول للتنازل بشأن تحديد سقف لسعر الغاز".

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وقالت كادري سيمسون، إنه "على الجميع أن يظهروا مرونة وعلينا أن نصل لاتفاق بشأن سقف الأسعار".

وبعد شهور من المناوشات بين دول الاتحاد الأوروبي، بسبب خلافات على ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لتكاليف الطاقة، اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي وضع حد أقصى للسعر يتم تطبيقه في أول شهر يلي تجاوز سعر منصة تجارة الغاز "تايتل ترانسفير فاسيليتي" 275 يورو لكل ميجاواط/ساعة لمدة أسبوعين ويزيد 58 يورو على السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام.

ولاقى اقتراح الاتحاد الأوروبي انتقادات من دول مؤيدة لفرض حد أقصى لسعر الغاز لخفض فواتير الطاقة المرتفعة للمواطنين، إذ وصف وزير الطاقة البولندي الاقتراح بأنه "مزحة" وألمح محللون إلى أنه مصمم بمعايير صارمة لدرجة أنه لن يتم استخدامه أبدا.

وارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي هذا العام مع خفض روسيا شحنات الغاز إلى أوروبا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.