وزيرة الطاقة الفرنسية: نسعى لتأمين التزود بالطاقة واستقرار أسواق المال

قالت وزيرة الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناشيه، اليوم الثلاثاء، إننا نسعى لتأمين التزود بالطاقة واستقرار أسواق المال.

حذّرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير، من أن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى مواصلة جهوده لتقليص احتياجاته أكثر لتجنب نفاد الغاز في شتاء 2023-2024 في حال التوقف التام لشحنات الغاز الروسي.

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ولفت التقرير إلى أن الفجوة بين العرض والطلب "قد تبلغ 27 مليار متر مكعب في العام 2023 في سيناريو تنخفض فيه شحنات الغاز من روسيا إلى الصفر وتعود واردات الغاز الطبيعي المسال من الصين إلى مستويات العام 2021".

ويوازي رقم 27 مليار متر مكعب هذا نحو 6.5% من الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي في العام 2021 الذي بلغ 412 مليار متر مكعب، وهو الأعلى منذ العام 2011، بحسب أرقام وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ استهلاك الاتحاد الأوروبي للغاز 360 مليار متر مكعّب عام 2022، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.